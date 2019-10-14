Более 40 мигрантов доставлены в полицию в Петербурге после масштабного рейда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Более 40 иностранцев доставили в полицию в результате масштабного рейда в районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, проведенного сотрудниками уголовного розыска и Росгвардии после массовой драки на рынке в центре города. Она произошла в середине сентября, сообщили в понедельник журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"В полицию доставлено 43 иностранных гражданина стран ближнего зарубежья для проверки на соблюдение миграционного законодательства", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В полиции отметили, что 21 человек привлечен к административной ответственности по статьям о нарушении правил въезда в РФ иностранным гражданином, предоставлении ложных сведений при постановке на миграционный учет, а также за мелкое хулиганство. Часть задержанных принудительно выдворят из России. Оперативные мероприятия проводились по 18 адресам в Красногвардейском, Приморском, Кировском, Московском, Невском, Фрунзенском и Калининском районах Петербурга, а также в Тосненском районе Ленинградской области. В ходе обысков у иностранных граждан также было изъято помповое ружье и травматический пистолет. Законность их приобретения проверяют сотрудники полиции.

Массовая драка иностранцев произошла в середине сентября на рынке Апраксин двор в центре города. Во время конфликта один иностранец получил тяжелые ранения. После инцидента было возбуждено уголовное дело. Полиция ранее задержала одного из подозреваемых, он заключен в СИЗО.