В Петербурге арестовали подозреваемого в ограблении банка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который в ходе разбойного нападения на банк в Колпине похитил более 8 млн рублей, он арестован. Об этом в понедельник сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан подозреваемый в разбойном нападении на отделение банка", - сказала она. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой", максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей. Сейчас задержанный по решению суда заключен в СИЗО.

Ограбление банка произошло около двух недель назад. По данным полиции, мужчина вошел в маске в офис финансовой организации на улице Ижорского Батальона в Колпино и, угрожая оружием, потребовал отдать ему деньги. Забрав два пакета с деньгами, приготовленными к инкассации, нападавший с места происшествия скрылся.

У задержанного был изъят пневматический пистолет, а в квартире обнаружено около 6 млн рублей в банковских упаковках. Недостающую часть похищенного мужчина успел потратить, в том числе на приобретение автомобиля.