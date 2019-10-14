Маршрутка столкнулась с легковушкой в Нальчике

НАЛЬЧИК, 14 октября. /ТАСС/. Один человек погиб в аварии с участием маршрутного такси в Нальчике, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии (КБР).

"Сегодня около 10:30 мск, по предварительным данным, водитель автомашины ВАЗ-2107, двигаясь по ул. Мечиева в направлении ул. Ногмова в городе Нальчик, не предоставил преимущество в движении и на перекрестке улиц Мечиева, Толстого допустил столкновение с автомашиной "ГАЗ-322135", осуществлявшей пассажирские перевозки по маршруту №7. В результате ДТП 71-летняя женщина, находившаяся в "Газели", получила травмы, несовместимые с жизнью, еще несколько пассажиров осматриваются медицинскими работниками", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная служба. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

После аварии семь человек попали в Республиканскую клиническую больницу Нальчика.

"К нам поступило семь человек, все они сейчас на этапе обследования", - сказал представитель больницы.