В Подмосковье тринадцатилетний школьник умер во время игры в футбол

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Школьник умер во время игры в футбол в Люберцах. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Во дворе многоквартирного жилого дома обнаружено тело тринадцатилетнего мальчика без внешних признаков насильственной смерти. Предварительно установлено, что мальчик на спортивной площадке со сверстниками играл в футбол. В ходе игры ребенок почувствовал недомогание и потерял сознание", - сказали в ГСУ.

Мальчик умер до приезда скорой помощи. Следственным отделом по Люберцам проводится доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев, назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти школьника.