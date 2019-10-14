ФСИН начала проверку в петрозаводской колонии из-за видео с избиением заключенного

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 октября. /ТАСС/. Представители центрального аппарата ФСИН России начали служебную проверку в исправительной колонии №9 в Петрозаводске после публикации видео, на котором два человека избивают заключенного. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Карелии.

"По факту публикации видео проводится служебная проверка. Работают представители центрального аппарата ФСИН России", - рассказал собеседник агентства.

В пятницу на платформе Youtube пользователь под ником "Говори правду" выложил ролик, на котором, предположительно, начальник колонии ИК-9 Петрозаводска Иван Савельев и еще один человек избивают заключенного. Люди в кадре наносят ему удары по голове, корпусу и шее. На видео стоит дата 20 февраля 2014 года. В этот период Савельев занимал пост замначальника ИК-9 по безопасности и оперативной работе, сообщает издание "Медиазона".

О пытках над осужденными в ИК-9 издание "Медиазона" сообщало в сентябре со ссылкой на адвоката Виктора Молодежникова. Тогда УФСИН по Карелии начало проверку, а следственное управление СК РФ по республике организовало проверки по заявлениям нескольких заключенных.

Руководство колонии полностью отрицало пытки в исправительном учреждении. Сам Савельев подал заявление в Следственный комитет по обвинениям в клевете и оскорблении в отношении представителей власти. Савельев просил проверить издание "Медиазона", а также планировал подать гражданский иск в отношении журналиста, СМИ и лиц, которые, по мнению начальника ИК-9, оболгали его и коллег.