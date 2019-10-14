Источник: пассажиров эвакуируют со станции метро "Выставочная" в Москве из-за задымления

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Пассажиров станции "Выставочная" Филевской линии Московского метрополитена эвакуируют из-за задымления. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в понедельник.

"Со стороны южного выхода станции метро "Выставочная" идет слабый белый дым, идет эвакуация людей", - сказал собеседник агентства.

По данным другого источника ТАСС, сейчас поезда проходят станцию без остановки. "Движение поездов на станции "Выставочная" осуществляется без остановок", - пояснил источник.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС сообщили, что пожарно-спасательные подразделения прибыли к станции, проводится проверка информации о задымлении.

В аккаунте столичной подземки в Twitter сообщается, что станция временно закрыта на вход для пассажиров.

"Станция метро "Выставочная" временно закрыта на вход. Пожалуйста, пользуйтесь другими станциями в этом районе: "Деловой центр" Большой кольцевой линии и "Международная" Филевской линии", - говорится в сообщении.

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