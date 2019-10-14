В Вологде пациентка частной клиники умерла после операции по липосакции

ВОЛОГДА, 14 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти в Вологде 35-летней женщины после операции по липосакции. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Следственного управления СК РФ по Вологодской области.

"Следственным отделом по городу Вологде СК РФ по Вологодской области по факту смерти 35-летней женщины после операции по липосакции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителя")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 26 сентября вологжанка заключила договор с частной клиникой об операции по липосакции. В тот же день ее прооперировали и отпустили домой. После этого ее состояние ухудшилось. На следующий день, 27 сентября, женщина попала в реанимацию, а 4 октября умерла, не приходя в сознание. По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от жировой эмболии сосудов головного мозга и легких.