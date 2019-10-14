Источник: пожар произошел в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" в Москве

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Пожар в техническом помещении произошел на станции московского метро "Выставочная" Филевской линии. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар произошел на минус 1 этаже станции. Горели личные вещи и мебель на площади 10 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Сейчас возгорание ликвидировано пожарно-спасательными подразделениями. Пассажиров станции эвакуировали.

В аккаунте столичной подземки в Twitter сообщается, что станция "Выставочная" временно закрыта на вход. "Пожалуйста, пользуйтесь другими станциями в этом районе: "Деловой центр" Большой кольцевой линии и "Международная" Филевской линии", - говорится в сообщении.

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