Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-чиновник в Волгограде получил 7,5 года колонии за взятки от продавцов алкоголя

Имам Мевлидов будет отбывать наказание в колонии строгого режима

ВОЛГОГРАД, 14 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда приговорил бывшего чиновника областного комитета промышленности и торговли Имама Мевлидова к 7,5 года лишения свободы за взятки от продавцов алкоголя, сообщила ТАСС в понедельник старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

"Бывший консультант отдела контроля потребительского рынка и розничной продажи алкогольной продукции управления регулирования торговой деятельности облпромоторга Мевлидов признан судом виновным по ч. 2, ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки за незаконные действия в значительном размере, 5 эпизодов") и ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки за незаконное бездействие в значительном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Он приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима", - сказала старший помощник облпрокурора.

В суде установлено, что Мевлидов в 2016 году получал взятки от руководителей юридических лиц за то, что в актах проверок не указывал сведения о нарушениях, а также оказывал содействие в получении лицензий на торговлю алкогольной продукцией. Суммы взяток варьировались от 20 до 50 тыс. рублей.

Также бывший чиновник получил взятку от одного из предпринимателей в 100 тыс. рублей за то, что не проверил его торговые павильоны. Эти деньги Мевлидов и бывший руководитель сектора контроля потребительского рынка и розничной продажи алкогольной продукции облпромторга Роман Самороковский поделили между собой. Ранее Самороковский получил 7,5 года в колонии строгого режима.

Мевлидов лишился должности в областном комитете промышленности и торговли в связи с уголовным делом. Приговором суда обоим осужденным запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение трех лет.

Теги
РоссияВолгоградская область
Реклама на ТАСС
СК возбудил дело о превышении полномочий в колонии Петрозаводска
На платформе YouTube в пятницу появился ролик, на котором двое сотрудников колонии избивают заключенного
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС