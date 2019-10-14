Экс-чиновник в Волгограде получил 7,5 года колонии за взятки от продавцов алкоголя

ВОЛГОГРАД, 14 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда приговорил бывшего чиновника областного комитета промышленности и торговли Имама Мевлидова к 7,5 года лишения свободы за взятки от продавцов алкоголя, сообщила ТАСС в понедельник старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

"Бывший консультант отдела контроля потребительского рынка и розничной продажи алкогольной продукции управления регулирования торговой деятельности облпромоторга Мевлидов признан судом виновным по ч. 2, ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки за незаконные действия в значительном размере, 5 эпизодов") и ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки за незаконное бездействие в значительном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Он приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима", - сказала старший помощник облпрокурора.

В суде установлено, что Мевлидов в 2016 году получал взятки от руководителей юридических лиц за то, что в актах проверок не указывал сведения о нарушениях, а также оказывал содействие в получении лицензий на торговлю алкогольной продукцией. Суммы взяток варьировались от 20 до 50 тыс. рублей.

Также бывший чиновник получил взятку от одного из предпринимателей в 100 тыс. рублей за то, что не проверил его торговые павильоны. Эти деньги Мевлидов и бывший руководитель сектора контроля потребительского рынка и розничной продажи алкогольной продукции облпромторга Роман Самороковский поделили между собой. Ранее Самороковский получил 7,5 года в колонии строгого режима.

Мевлидов лишился должности в областном комитете промышленности и торговли в связи с уголовным делом. Приговором суда обоим осужденным запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение трех лет.