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В МЧС сообщили, что угрозы пассажирам из-за возгорания на станции метро "Выставочная" нет

Пожар произошел в техническом помещении станции на площади 10 кв. м

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Угрозы безопасности пассажирам столичного метро из-за пожара на станции метро "Выставочная" нет, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Москве.

"В 12:15 мск поступила заявка на задымление на станции метро "Выставочная". По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходило незначительное загорание в подсобном помещении на минус 1-м этаже. Загорание локализовано", - сообщили в столичном главке МЧС. В ведомстве отметили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает. "Станция закрыта на вход, осуществляется выход пассажиров", - добавили в ГУ МЧС.

Ранее источник в экстренных службах ТАСС сообщил, что пожар в техническом помещении на станции московского метро "Выставочная" Филевской линии ликвидирован. "Горели личные вещи и мебель на площади 10 кв. м", - сказал собеседник агентства. Пассажиров станции эвакуировали.

В аккаунте столичной подземки в Twitter сообщается, что станция "Выставочная" временно закрыта на вход.

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