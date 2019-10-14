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В Нижегородской области неизвестные попытались взорвать банкомат

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 14 октября. Неизвестные в городе Выкса Нижегородской области попытались взорвать банкомат. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 3:45 ночи к нам поступил вызов, подразделение совершило выезд. выяснилось, что в помещении, где располагался банкомат в городе Выкса, произошел хлопок, горения не было", — сказала собеседница агентства.

В ведомстве уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал, рядом с помещением был обнаружен газовый баллон.

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области журналистам сообщили, что в результате происшествия деньги из банкомата похитить не удалось, ведется следствие. "По факту произошедшего по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 2 статьи 158 УК РФ ("Попытка кражи") возбуждено уголовное дело", — сообщили в ведомстве.

Теги
РоссияНижегородская область
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