Пожар на станции метро "Выставочная" в Москве ликвидирован

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Возгорание на станции метро "Выставочная" в Москве потушено, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Пожар полностью потушен в 12:51 мск. Проводится тактическая вентиляция и выпуск дыма", - сказали в ГУ МЧС. В результате происшествия пострадавших нет, в ближайшее время станция возобновит работу.

По данным ведомства, заявка на задымление на станции метро "Выставочная"поступила в 12:15. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходило незначительное загорание в подсобном помещении на минус первом этаже.

Ранее источник в экстренных службах ТАСС сообщил, что пожар произошел в техническом помещении, горели личные вещи и мебель на площади 10 кв. метров.