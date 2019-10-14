В Нижегородской области арестовали мужчину, подозреваемого в похищении жителя Марий Эл

ТАСС, 14 октября. Следователи в Нижегородской области арестовали 33-летнего мужчину, подозреваемого в похищении молодого человека - жителя Марий Эл. Об этом в понедельник сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 4 октября в поселке Неклюдово города Бор Нижегородской области местный житель напал на 19-летнего потерпевшего, избил его, посадил в машину и вывез в один из сараев поселка, поместив его в погреб. Только на следующий день молодому человеку удалось выбраться из сарая. Он обратился за помощью к местным жителям, которые вызвали медиков и правоохранителей.

"Следователем возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 126 УК РФ ("Похищение человека, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья"). Подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как установили следователи, потерпевший - житель Республики Марий Эл, в Борском районе находился проездом, возвращаясь домой", - говорится в сообщении.

На сайте уточняется, что подозреваемый предположил, что 19-летний молодой человек мог быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

"Это и послужило мотивом совершенного им противоправного деяния", - добавили в пресс-службе.