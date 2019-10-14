Parisien: во Франции вооруженный мужчина проник в учебный центр МВД

ТАСС, 14 октября. Спецподразделение французской полиции по борьбе с терроризмом Raid проводит операцию по задержанию мужчины, который мог проникнуть с оружием в учебный центр МВД Франции в департаменте Сена и Марна. Об этом в понедельник сообщила газета Le Parisien.

По данным издания, охранники центра, дежурившие у входа, при досмотре в рамке металлодетектора заметили у одного из посетителей предмет, очертаниями напоминающий оружие, однако мужчина успел войти внутрь и смешаться с толпой.

На место прибыли десятки сотрудников органов правопорядка и большое количество полицейских автомобилей.