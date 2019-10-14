СК задержал еще четверых участников несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Следователи задержали еще четверых участников несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля в рамках расследования так называемого московского дела, еще двое фигурантов скрылись. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В рамках расследования Следственным комитетом РФ уголовного дела об июльских массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти установлены шестеро лиц, в чьих действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сказала Петренко.

По ее словам, сейчас Андрей Баршай, Владимир Емельянов, Егор Лесных и Максим Мартинцов задержаны в качестве подозреваемых. По местам их жительства проведены обыски, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие будет добиваться их ареста. "Вместе с тем двое других установленных лиц, узнав о проведении следственных действий, скрылись", - добавила представитель СК.

По версии следствия, 27 июля на улице Рождественка Лесных и Мартинцов вместе напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных ударил другого правоохранителя ногой. Еще один подозреваемый - Баршай - толкнул росгвардейца с разбега в спину. Емельянов, по данным СК, силой удерживал сотрудника Росгвардии, препятствуя выполнению служебных обязанностей. "Противоправные действия указанных лиц подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий", - отметила Петренко.

Обобщенным термином "московское дело" стали называть несколько уголовных дел, возбужденных по итогам акций оппозиции, которые прошли в Москве летом этого года. Самым крупным из них является объединенное уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированного митинга 27 июля. В этой акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более 10 человек.