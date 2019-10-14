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Самолет "Аэрофлота" вернулся в Шереметьево после отказа двигателя

На борту Airbus A-321 находилось около 120 человек

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за отказа двигателя после взлета. Об этом в понедельник ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Самолет Airbus A-321 вылетел в 13:40 мск рейсом Москва - Лондон, после взлета у самолета отказал правый двигатель", - сказал источник.

На борту самолета находились около 120 человек, в том числе более 110 пассажиров.

В настоящее время самолет благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево, пробыв в воздухе около полутора часов.

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