В Обнинске нелегал из США избил полицейского

КАЛУГА, 14 октября. /ТАСС/. Уголовное дело после избиения полицейского возбудили в отношении гражданина США, нелегально проживающего в Обнинске Калужской области. Об этом в понедельник сообщается на сайте прокуратуры Калужской области.

"Заместитель прокурора города Обнинска признал законным и обоснованным постановление следственного органа о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.318 УК РФ в отношении 68-летнего гражданина США, незаконно находившегося на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

По данным прокуратуры, в августе 2019 года у иностранца закончилось разрешение на проживание в России, однако он продолжал временно жить у знакомой в Обнинске. У мужчины произошел конфликт с хозяйкой квартиры, в результате которого женщина вызвала полицию. Когда на место прибыл сотрудник правоохранительных органов, иностранец, не подчинившись его требованиям, ударил полицейского кулаком в лицо.

Расследование уголовного дела продолжается.