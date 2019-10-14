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Начальник полиции одного из районов Смоленской области арестован за превышение полномочий

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 14 октября. Начальник полиции МО МВД "Вяземский" Смоленской области Михаил Беляев арестован за превышение должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР в понедельник.

"Беляев задержан в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в отношении Беляева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Теги
РоссияСмоленская область
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