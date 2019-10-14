Частный самолет столкнулся с птицей в аэропорту Платов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 октября. /ТАСС/. Частный самолет столкнулся с птицей после взлета в аэропорту Платов. Повреждений воздушного судна и пострадавших нет. Инцидент произошел в воскресенье вечером. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"13 октября в 18:06 частный самолет Pilatus после взлета столкнулся с птицей, после чего командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета. После благополучной посадки и осмотра самолета повреждений борта не выявлено, столкновение прошло по касательной", - сказала ТАСС представитель аэропорта, добавив, что данный случай не относится к категории авиационных событий, подлежащих расследованию.

По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, на борту воздушного судна находились три человека, никто не пострадал.