Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Частный самолет столкнулся с птицей в аэропорту Платов

Пострадавших нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 октября. /ТАСС/. Частный самолет столкнулся с птицей после взлета в аэропорту Платов. Повреждений воздушного судна и пострадавших нет. Инцидент произошел в воскресенье вечером. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"13 октября в 18:06 частный самолет Pilatus после взлета столкнулся с птицей, после чего командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета. После благополучной посадки и осмотра самолета повреждений борта не выявлено, столкновение прошло по касательной", - сказала ТАСС представитель аэропорта, добавив, что данный случай не относится к категории авиационных событий, подлежащих расследованию.

По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, на борту воздушного судна находились три человека, никто не пострадал.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
Майнер в Ингушетии украл электричество, которого хватило бы на месяц региональной больнице
Объем похищенной неизвестным электроэнергии составил более 160 тыс. киловатт-часов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС