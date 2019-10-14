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Ил-76 совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту

По данным источника ТАСС, сработал датчик невыхода шасси

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Транспортный самолет Ил-76 совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" из-за срабатывания датчика невыхода шасси. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в авиаотрасли региона.

"Самолет Ил-76 совершил аварийную посадку из-за того, что сработал датчик невыхода шасси", - сказал собеседник агентства.

"Грузовой самолет Ил-76 в 17:20 (15:20 мск) благополучно приземлился в аэропорту Кольцово. Аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов", - уточнили в пресс-службе аэропорта. 

В новость были внесены изменения (16:23 мск) - добавлен комментарий пресс-службы аэропорта.

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РоссияСвердловская область
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