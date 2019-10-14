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В Волгоград транспортировали единственного выжившего в ДТП с четырьмя погибшими

Он находится в тяжелом состоянии

ВОЛГОГРАД, 14 октября. /ТАСС/. Единственного выжившего в аварии в городе Михайловка под Волгоградом, в которой погибли четыре человека, доставили в понедельник вертолетом санавиации в Волгоградскую областную больницу №1, сообщили ТАСС в комитете здравоохранения региона.

По данным областного главка МВД, ДТП в Михайловке произошло в ночь на 9 октября. В 01:00 местного времени (00:00 мск) 18-летний парень на ВАЗ-2106, принадлежащем его отцу, не справился с управлением и врезался в дерево. Погиб сам, его 18-летний товарищ и две девушки - сестры 16 и 18 лет. Пятый, находившийся в "шестерке" пассажир стал единственным выжившим в аварии.

"Сегодня на вертолете санавиации "Ансат" из Михайловской райбольницы эвакуирован в Волгоград находящийся в тяжелом состоянии молодой человек 18 лет. Его доставили в областную больницу №1 с диагнозом "тяжелая сочетанная автодорожная травма",- сказала представитель облздрава.

Полиция расследует уголовное дело в связи с ДТП.

Теги
РоссияВолгоградская область
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