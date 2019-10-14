В Одинцове мужчина избил чемпионку Европы и мира по боксу Софью Очигаву

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Мужчина в Одинцове избил соседку на лестничной площадке, возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В дежурную часть МВД России по Одинцовскому городскому округу поступило сообщение от местной жительницы 1987 года рождения о том, что на лестничной площадке одного из домов на нее было совершено нападение. Правоохранителями был установлен местный житель 1991 года рождения, который в ходе конфликта причинил ей телесные повреждения и угрожал убить ее", - сообщил собеседник агентства, не уточнив причины конфликта.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 115 ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") и 119 ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью") УК РФ. "Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - отметили в полиции.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что потерпевшей оказалась серебряный призер Олимпийских игр и многократная чемпионка Европы и мира по боксу Софья Очигава.