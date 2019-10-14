Майнер в Ингушетии украл электричество, которого хватило бы на месяц региональной больнице

МАГАС, 14 октября. /ТАСС/. "Россети Северный Кавказ" пресекли крупное хищение электроэнергии в Ингушетии, майнер в Сунже украл электроэнергию в объеме месячного потребления республиканской больницы, говорится в сообщении пресс-службы "Ингушэнерго", филиала "Россети Северный Кавказ".

"В ходе внеплановых контрольных работ в Сунже специалисты блока техаудита зафиксировали наброс на линию электропередачи в обход прибора учета. При осмотре места энергетики обнаружили незаконно подключенное оборудование - аппараты для получения криптовалюты. Объем похищенного ресурса превысил 160 тыс. киловатт-часов, цифра равна объему энергопотребления горного Джейрахского района Ингушетии в течение двух недель или месячному потреблению Ингушской республиканской клинической больницы", - говорится в сообщении.

Информацию о хищении электричества рабочая группа передала в правоохранительные органы республики для установления суммы ущерба, а также причастных к этому лиц.

"Нарушитель оплатит выставленный счет, значительно превышающий стоимость электроэнергии, полученной законным путем. Сумма возмещения будет рассчитана, исходя из максимально возможного потребления подключенного оборудования в круглосуточном режиме с момента последней проверки. Кроме того, виновнику назначат штраф, предусмотренный действующим законодательством", - уточнили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе, компания "Россети Северный Кавказ" во всех регионах присутствия усилила работу по предупреждению и пресечению случаев неучтенного потребления ресурса. Мероприятия подразумевают целый комплекс мер, направленных как на профилактику хищений энергоресурса среди потребителей, так и на выявление коррупционной составляющей внутри компании. В их числе - контрольные съемы показаний счетчиков, рейдовые мероприятия, установка приборов учета с функцией контроля разрешенной мощности, разъяснительная работа с населением о персональной ответственности за воровство электроэнергии.