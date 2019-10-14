Уголовное дело возбудили после гибели трех человек при пожаре в деревне в Башкирии

УФА, 14 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара в Абзелиловском районе Башкирии, где погибли три человека. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) в связи с обнаружением тел трех человек во время тушения пожара в Абзелиловском районе. Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертные исследования для установления причин смерти погибших и причины возгорания жилого дома, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожар произошел 12 октября в помещении для временного проживания в деревне Ташбулатово. После тушения пожара обнаружены тела двух мужчин и женщины.