Два подростка пострадали при наезде автобуса на остановку в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 октября. /ТАСС/. Управление здравоохранения Ростова-на-Дону уточнило число пострадавших в результате наезда пассажирского автобуса на остановку. Как сообщили ТАСС в ведомстве, в ДТП пострадали два 13-летних подростка

Ранее в пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что водитель автобуса не справился с управлением и наехал на остановку на проспекте Королева в Ростове-на-Дону. По данным ведомства, за помощью обратился десятилетний ребенок.

"Среди пострадавших двое детей 13 лет. У одного открытый перелом бедра. Его повезем в городскую больницу №20. У второго сочетанная травма - его в ДОКБ. Оба из гимназии №118. Состояние стабильное. Угрозы жизни нет", - рассказал собеседник агентства.