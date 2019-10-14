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Два подростка пострадали при наезде автобуса на остановку в Ростове-на-Дону

Их состояние стабильное, угрозы жизни нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 октября. /ТАСС/. Управление здравоохранения Ростова-на-Дону уточнило число пострадавших в результате наезда пассажирского автобуса на остановку. Как сообщили ТАСС в ведомстве, в ДТП пострадали два 13-летних подростка

Ранее в пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что водитель автобуса не справился с управлением и наехал на остановку на проспекте Королева в Ростове-на-Дону. По данным ведомства, за помощью обратился десятилетний ребенок.

"Среди пострадавших двое детей 13 лет. У одного открытый перелом бедра. Его повезем в городскую больницу №20. У второго сочетанная травма - его в ДОКБ. Оба из гимназии №118. Состояние стабильное. Угрозы жизни нет", - рассказал собеседник агентства.

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РоссияРостовская область
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