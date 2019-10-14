В Красноярске из-за поджога поврежден памятник героям Великой Отечественной войны

КРАСНОЯРСК, 14 октября. /ТАСС/. Неизвестные подожгли венок у мемориала на площади 50-летия Победы в Кировском районе Красноярска, поврежден памятник героям Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба мэрии города.

"Из-за пожара частично разрушена поверхность мемориала, пострадали имена героев и звезда Вечного огня. Силами администрации района мемориал будет восстановлен. Заявление в полицию уже направлено", - процитировали в пресс-службе слова заместителя руководителя администрации Кировского района Красноярска Олеси Ефимовой.

Площадь 50-летия Победы является знаковым местом для Красноярска. Именно здесь проходит возложение цветов в память об участниках Великой Отечественной войны в День Победы, "Вахта памяти", другие патриотические мероприятия.