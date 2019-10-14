СК проверит информацию о массовом отравлении детей в одной из школ Нижнего Новгорода

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Следователи организовали доследственную проверку информации, опубликованной в местных СМИ, о групповом заболевании нижегородских школьников. Об этом сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"14 октября 2019 года в региональных СМИ размещена информация о групповом заболевании острой кишечной инфекцией в школе № 47 Советского района Нижнего Новгорода. По данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства выехали в образовательное учреждение, чтобы изъять образцы воды, продуктов, которые использовались для приготовления в школьной столовой, а также всю необходимую документацию.

В пресс-службе областного управление Роспотребнадзора ТАСС сообщили, что изначально к медикам за помощью обратились 26 человек. "Работа школы приостановлена до завершения расследования, изначально у нас поступила цифра о 26 школьницах, в основном легкая форма, они находились на домашнем лечении", - сказала собеседница агентства.

На сайте управления сказано, что при лабораторном обследовании материалов больных обнаружили ДНК шегеллы. "Управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование в школе 47 в связи с групповой заболеваемостью острой кишечной инфекцией. Организовано медицинское наблюдение и лабораторное обследование учащихся и сотрудников пищеблока школы", - говорится в сообщении.

В департаменте образования города ТАСС сообщили, что в больнице находятся четыре школьника.