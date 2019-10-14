Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову за нарушения при организации митинга

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал законным приговор активисту и члену участковой избирательной комиссии Константину Котову, осужденному на четыре года колонии за нарушения правил организации митинга, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил оставить решение предыдущей инстанции без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья Нина Шарапова.

5 сентября Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам колонии активиста Котова, признав его виновным по ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение правил проведения митинга"). Ранее он привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах 2 марта, 13 мая и 12 июня. 10 августа Котов принял участие в несогласованном митинге в центре Москвы, игнорируя законные требования сотрудников полиции о прекращении совершения противоправных действий. Он был задержан при попытке скрыться.

Статья 212.1 введена в УК РФ в июле 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Максимальное наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Первым осужденным в РФ по этой статье стал активист Ильдар Дадин. Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил его к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до 2,5 года. 22 февраля 2017 года Верховный суд отменил приговор, постановив освободить Дадина из колонии.