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В Астрахани вынесли приговор мужчине, обвиняемому в 43 эпизодах педофилии

В течение четырех лет мужчина заманивал к себе домой детей, предлагая поиграть на приставке, после чего насиловал их

АСТРАХАНЬ, 14 октября. /ТАСС/. В Астрахани мужчину, которого обвиняли в 43 эпизодах сексуального насилия в отношении детей, приговорили к 25 годам колонии строгого режима. Об этом в понедельник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по области.

"Суд назначил местному жителю наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также постановил проводить ему амбулаторное лечение в связи с имеющимся расстройством сексуального предпочтения в виде педофилии", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2013 года по 2017 год 58-летний мужчина заманивал к себе домой детей под предлогом поиграть на приставке и компьютере, после чего насиловал их, а также совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. Кроме того, он использовал несовершеннолетних девочек для изготовления порнографии.

Его приговорили по п. "б" ч. 4 ст. 131, п. "б" ч. 4 ст. 132, п. "а", "в" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ ("Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста", "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов").

Теги
РоссияАстраханская область
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