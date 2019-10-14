Водитель въехавшего в остановку в Ростове автобуса скрылся с места ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 октября. /ТАСС/. Ростовские полицейские ищут водителя автобуса, въехавшего в остановку общественного транспорта и скрывшегося с места аварии. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе регионального управления МВД.

"Местонахождение водителя сейчас устанавливается сотрудниками полиции", - рассказал собеседник агентства.

В понедельник водитель автобуса не справился с управлением и врезался на остановку на проспекте Королева. По данным управления здравоохранения города, в результате инцидента пострадали два 13-летних подростка.