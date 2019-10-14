Адвокат Дубровского заявил, что его клиента не уведомляли о возбуждении против него дела

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский не получал уведомления о возбуждении в отношении него уголовного дела. Об этом ТАСС в понедельник сообщил адвокат Дубровского Рустам Курмаев.

"Бориса Александровича Дубровского официально либо неофициально не уведомляли о возбуждении дела. Для участия в следственных или процессуальных действиях его не приглашали, как и для дачи объяснений, показаний. К следственному департаменту он не приближался", - сказал адвокат, добавив, что направил запрос через интернет-приемную и в следственный департамент МВД, чтобы выяснить, есть ли какое-либо уголовное дело в отношении Дубровского. "Добавлять пока нечего, когда получим официальный ответ об отсутствии дела, сможем эту ситуацию снова прокомментировать", - сообщил Курмаев, подчеркнув, что Дубровский ни от кого не скрывается.

О возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении Дубровского сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы другого экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Следствие оценивает ущерб более чем в 20 млрд рублей. Источник, знакомый с материалами дела, сообщил ТАСС, что Дубровский скрылся от следствия в Швейцарии.

Борис Дубровский с 2011 по 2014 годы был генеральным директором Магнитогорского металлургического комбината. С января 2014 года возглавлял Челябинскую область, в марте этого года президент России Владимир Путин принял его отставку.