Избитый до смерти биатлонист Сисигин не выступал на соревнованиях более 10 лет

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Скончавшийся после избиения в своей квартире мастер спорта по биатлону Дмитрий Сисигин не выступал на внутрироссийских соревнованиях более десяти лет. Как сообщили ТАСС в Союзе биатлонистов России (СБР), его имя отсутствует в электронной базе рейтинга спортсменов, которая ведется с 2009 года.

В понедельник в пресс-службе Главного следственного управления СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства причинения смертельных травм жителю Красноярска, которого избили в собственной квартире двое мужчин. Инцидент произошел 15 сентября в Красноярске. 31-летний спортсмен был доставлен в больницу, где три недели провел в коме и умер от отека мозга.

"Союз биатлонистов России ведет базу спортсменов, которая регулярно обновляется. Дмитрий Сисигин в ней давно отсутствует. Информации о нем нет и в электронной базе рейтинга биатлонистов, которая ведется с 2009 года", - сообщили в СБР.

ТАСС связался с Союзом биатлонистов Красноярского края, в котором также не смогли предоставить информацию о погибшем спортсмене.

Уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего") передано из ведения полиции в следственный отдел по Центральному району Красноярска.