Никто не пострадал при вынужденной посадке самолета Ил-76 в аэропорту Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Члены экипажа самолета Ил-76, который совершил посадку в аэропорту Кольцово Екатеринбурга из-за срабатывания датчика невыхода шасси, не пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ в понедельник.

"По предварительным данным, командир воздушного судна доложил диспетчеру производственно-диспетчерской службы предприятия аэропорта о том, что сработал индикатор невыхода переднего шасси. Посадка произведена в штатном режиме, члены экипажа не пострадали. По данному факту проводится доследственная проверка", - сообщили в следственном управлении, уточнив, что на борту самолета находились 12 членов экипажа.

Ранее об инциденте ТАСС сообщил источник в авиаотрасли Свердловской области. В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что посадка прошла благополучно и не повлияла на работу аэропорта.