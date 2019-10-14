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Тюменские врачи заплатят пациенту более 300 тыс. рублей за неправильно срощенные кости

Из-за нарушений, допущенных врачами в ходе лечения, мужчине пришлось перенести повторную операцию на голени, после которой ему присвоили третью группу инвалидности

ТЮМЕНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Областная клиническая больница №2 (ОКБ №2) в Тюмени выплатит в пользу пациента более 300 тыс. рублей. Врачи, работающие в медучреждении, допустили нарушения в лечении перелома костей, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте областной прокуратуры.

"Согласно заключению экспертов, на этапе амбулаторного лечения в ОКБ №2 Тюмени были допущены нарушения диагностических, лечебных и организационно-тактических мероприятий: [врачи] выявили дестабилизацию аппарата Илизарова, но с запозданием направили пациента на врачебную комиссию для определения дальнейшей тактики лечения. Это повлекло для пациента причинение вреда здоровью средней тяжести. Ленинский районный суд, рассмотрев дело, взыскал с лечебного учреждения в пользу заявителя 250 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда и более 80 тыс. рублей в счет возмещения расходов на юридические услуги и проведение экспертизы", - говорится в сообщении.

В 2016 году в областной клинической больнице №2 Тюмени одному из пациентов провели операцию по сращиванию костей путем установки аппарата Илизарова. Врачи не заметили и вовремя не отреагировали на то, что механизмы ослабли и кости голени у больного неправильно срослись. Мужчине пришлось перенести повторную операцию в научном центре Илизарова в Кургане, после чего ему была установлена вторая, а впоследствии третья группа инвалидности сроком на один год. В августе 2018 года потерпевший подал в Ленинский районный суд Тюмени исковое заявление о возмещении вреда с ОКБ №2.

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РоссияТюменская область
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