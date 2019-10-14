На западе Мексики убили 14 полицейских

ТАСС, 14 октября. По меньшей мере 14 полицейских были убиты при нападении неизвестных преступников в западном мексиканском штате Мичоакан. Об этом сообщило в понедельник Министерство общественной безопасности Мексики на своей официальной странице в Twitter.

"Министерство общественной безопасности и защиты граждан осуждает нападение, в результате которого 14 полицейских погибли в Мичоакане", - отмечается в сообщении.Реклама 09

По данным газеты "Миленио", вооруженные преступники устроили засаду представителям правоохранительных органов, прибывшим в муниципалитет Агилилья с судебным ордером. В свою очередь газета "Эксельсиор" отмечает, что еще трое полицейских получили ранения и находятся в тяжелом состоянии, а о судьбе их шестерых коллег ничего не известно - пока они числятся пропавшими без вести. По информации издания, нападавшие передвигались на бронированных внедорожниках. Губернатор Мичоакана Сильвано Ауреолес Конехо пообещал, что это убийство "не останется безнаказанным".

По официальным данным, с января по август текущего года в Мексике от рук преступников погибли 23,7 тыс. человек, на 3,5% больше, чем в 2018 году, рекордном по числу убийств. Ответственность за гибель тысяч людей несет наркомафия. Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор 20 августа признал, что его правительству за девять месяцев работы не удалось улучшить положение в сфере безопасности. В начале сентября глава государства назвал борьбу с криминалом своей главной задачей.