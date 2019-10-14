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Обновлено 

Сотрудники ООН вылетели к месту предполагаемого крушения самолета в ДР Конго

В миссии отметили, что "в данной местности отсутствуют системы коммуникации, что затруднит поисковую операцию"

ООН, 14 октября. /ТАСС/. Сотрудники миссии ООН по запросу властей Демократической Республики Конго вылетели к месту предполагаемого крушения военно-транспортного самолета Ан-72. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в миссии ООН в ДР Конго (MONUSCO).

Ранее посольство РФ в Киншасе подтвердило, что в самолете Ан-72 находились два гражданина РФ - Владимир Садовничий и Виталий Шумков.

''Вчера конголезские власти информировали нас, что они смогли локализовать место крушения в провинции Санкуру, и запросили поддержку миссии для доступа туда, - говорится в сообщении. - Вертолеты MONUSCO с поисково-спасательной командой на борту в настоящее время двигаются к месту крушения".

При этом в миссии отметили, что "в данной местности отсутствуют системы коммуникации, что затруднит поисковую операцию". В то же время поиски упростит то, что, по данным властей, самолет разбился не в лесу, а в зоне саванн.

"Наша цель состоит в том, чтобы как можно быстрее достигнуть места происшествия, приземлиться там и оказать помощь на земле, согласно запросу властей ДР Конго", - подчеркнули в ООН.

Конголезское радио со ссылкой на заявление Управления гражданской авиации ДРК сообщило, что на борту находились четыре члена экипажа, а также гражданские лица и военные, в том числе сотрудники администрации президента ДРК.

Новость обновлена (20:27 мск) - добавлены цитаты

Теги
Конго (ДРК)
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