В Красноярске задержали подозреваемых, избивших до смерти человека и снявших это на видео

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Следователи задержали двоих подозреваемых в избиении до смерти мужчины в собственной квартире в Красноярске. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В рамках расследования уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 31-летнего жителя Красноярска (ч. 4 ст. 111 УК РФ), задержаны двое подозреваемых. В настоящее время их допрашивают. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения", - сообщила Петренко.

По ее словам, один из задержанных ранее судим за мошенничество и грабеж, а второй - за грабеж и незаконный оборот наркотиков. Версию следствия о причастности задержанных к преступлению подтверждает видео избиения, снятое приятелем подозреваемых.

По данным СМИ, один из подозреваемых - Андрей Шилов - сын председателя Емельяновского поселкового Совета депутатов и бывшей судьи Емельяновского районного суда.

"Не должно возникать сомнений, что никакие родственные связи любого из фигурантов столь чудовищных преступлений не могут повлиять на принятие в отношении них законных решений. Расследование уголовного дела поставлено председателем СК России на контроль. Проводится комплекс следственных действий, направленных на максимально полное и объективное расследование всех обстоятельств этого жестокого и циничного преступления", - отметила представитель СК.

Обстоятельства преступления

Ночью 15 сентября 24-летний и 29-летний приятели после словесного конфликта в ходе телефонного разговора с их 31-летним знакомым приехали к нему домой, где на лестничной площадке и в квартире избили мужчину. Потерпевший был доставлен в больницу, где, несмотря на все усилия врачей, умер. Изначально уголовное дело было возбуждено органами МВД, но в связи со смертью избитого мужчины материалы переданы в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В эфире телеканала "Россия-24" сообщается, что в избиении, как предполагается, участвовали Сергей Шмелев и Андрей Шилов. В размещенном телеканалом коротком ролике, который, как сообщает "Россия-24", мужчины сняли сами, видны их лица. В сюжете сообщается, что у Шилова есть судимость, его мать - бывший судья, а ныне адвокат, отец - председатель поселкового совета Емельяново (пригород Красноярска). Жертва - Дмитрий Сисигин.

Также "Россией-24" размещено короткое аудиопризнание, якобы сделанное Шиловым в ночь конфликта с Сисигиным. В нем Шилов говорит об избиении и произносит фразу: "Я его убил". Телеканал не исключает, что Шилов говорил о Сисигине.