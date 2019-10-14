Один человек погиб при обрушении перекрытия в жилом доме в Приморском крае

ТАСС, 14 октября. Женщина погибла в результате обрушения межквартирной перегородки в жилом панельном доме в Приморском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"В 03:30 по местному времени (20:30 мск) произошло обрушение межквартирной перегородки и потолка на 4-м этаже, лестничного марша с 5-го по 4-й этажи пятиэтажного жилого панельного дома, предварительно, погибла женщина, причина уточняется", - сказали там.

ЧП произошло в населенном пункте Новонежино, на улице Авиаторов, 23.

Глава Шкотовского района Виктор Михайлов сообщил ТАСС, что причиной ЧП стал взрыв боеприпаса.

"Создан оперативный штаб. По предварительным данным, там произошел взрыв боеприпаса, пожара нет", - сказал он.

По его словам, женщину, ставшую жертвой происшествия, придавило стеной. Также он сообщил, что жителей дома расселили по родственникам.

"Дом панельный. Будем думать, что с ним делать. Люди расселены по родственникам. Все оперативные службы на месте, все работают", - сказал Михайлов.

Как уточнили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе Шкотовского муниципального района, в пострадавшем от взрыва подъезде проживают 19 человек. "Среди них 15 взрослых, 4 ребенка. Сам дом пятиэтажный, 90-квартирный, шесть подъездов, пострадал третий подъезд", - добавили в службе.

В новость внесены изменения (22:01 мск) - добавлены подробности, комментарий главы Шкотовского района и Единой дежурной диспетчерской службе​​​​​​ы района.