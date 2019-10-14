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Три человека госпитализированы в Дагестане с подозрением на заражение сибирской язвой

Диагноз подтвердился у двух госпитализированных

МАХАЧКАЛА, 14 октября. /ТАСС/. Врачи госпитализировали трех человек в дагестанском селе Новокули с подозрением на заражение сибирской язвой, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"Три жителя села Новокули госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой, на данный момент у двоих диагноз подтвержден как "Сибирская язва". Третий госпитализированный находится под наблюдением", - сказал собеседник агентства.

По его словам, двое из них были госпитализированы 12 октября, третий - 13 октября. "Все они находятся в Республиканском центре инфекционных болезней в Махачкале, где получают необходимую медицинскую помощь", - добавил представитель министерства.

Он сообщил, что все трое находятся в состоянии средней степени тяжести. "Их жизни ничего не угрожает", - заключил представитель Минздрава региона.

Сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи.

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РоссияДагестан
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