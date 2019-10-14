Один ребенок пострадал в результате обрушения в доме в Приморье

ТАСС, 14 октября. Одна девочка получила ушибы мягких тканей в результате обрушения в доме в поселке Новонежино Приморского края. Об этом ТАСС рассказал глава Шкотовского района Виктор Михайлов.

"Пострадала девочка, у нее ушибы мягких тканей, нет никакой угрозы для жизни, госпитализация не потребовалась", - сказал он.

Михайлов добавил, что тело погибшей в результате обрушения женщины пока не извлечено из-под завалов, так как проход к месту представляет опасность. Он также пояснил, что к оценке состояния дома должна приступить организация "Примэкспертиза", но, скорее всего, утром.

Глава района также отметил, что в клубе ряддом с домом создан пункт временного размещения (ПВР). Как уточнили ТАСС в ЕДДС Шкотовского района, все жители поврежденного подъезда отказались от размещения в ПВР и разошлись по родственникам и знакомым. Там также добавили, что, по предварительной информации, причиной взрыва мог стать самопроизвольный подрыв гранаты, однако подтверждения этим данным пока нет. Ранее Михайлов сообщал ТАСС, что предварительная причина обрушения - подрыв боеприпаса.

Также в ЕДСС добавили, что служба подала заявку на отключение дома от электропитания. По данным организации, здание обслуживает управляющая компания "Форпост".

По данным экстренных служб региона, обрушение произошло в третьем подъезде дома на улице Авиаторов, 23 в 03:30 по местному времени (20:30 мск) между четвертым и пятым этажом, обрушилась одна потолочная плита, стена и лестничный пролет. Всего в подъезде проживали 19 человек, среди них 15 взрослых, четыре ребенка. Дом пятиэтажный, 90-квартирный, в нем шесть подъездов.

Новонежино - поселок городского типа в Шкотовском районе Приморья. Здесь в том числе находится построенный перед Второй мировой войной аэродром, который используется малой авиацией для любительских полетов и прыжков с парашютом. Население поселка превышает 2 тыс. человек.

В новость внесены изменения (22:45 мск) - добавлена информация о создании пункта временного размещения и отключении дома от электропитания.