На Ставрополье пропал десятилетний мальчик

СТАВРОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Полиция устанавливают местонахождение без вести пропавшего ребенка в Ставропольском крае, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону.
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Что делать, если ваш ребенок пропал?
"В ОМВД России по Кировскому городскому округу поступило заявление от жительницы поселка Прогресс. Женщина сообщила, что ее десятилетний сын Икаев Хажсет утром ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, полицейские вместе с волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт" ищут мальчика.
Его приметы: рост 145-150 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Одежда: синяя футболка, синие спортивные брюки, черные резиновые шлепки.