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На Ставрополье пропал десятилетний мальчик

Он ушел из дома утром понедельника и до сих пор не вернулся

СТАВРОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Полиция устанавливают местонахождение без вести пропавшего ребенка в Ставропольском крае, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону.

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"В ОМВД России по Кировскому городскому округу поступило заявление от жительницы поселка Прогресс. Женщина сообщила, что ее десятилетний сын Икаев Хажсет утром ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, полицейские вместе с волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт" ищут мальчика.

Его приметы: рост 145-150 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Одежда: синяя футболка, синие спортивные брюки, черные резиновые шлепки.

Теги
РоссияСтавропольский край
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