ВЛАДИВОСТОК, 15 октября. /ТАСС/. Взрыв водонагревателя мог стать причиной обрушения в жилом доме в Приморье ночью во вторник, по факту смерти женщины в результате ЧП возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК по Приморскому краю Аврора Римская.

Ранее глава Шкотовского района Виктор Михайлов информировал ТАСС, что причиной обрушения мог быть подрыв боеприпаса.

"Возбуждено уголовное дело по статье 109 по факту смерти женщины 1975 года рождения. По предварительной версии причиной трагедии стал неисправный титан в одной из квартир", - сказала Римская, уточнив, что титан взорвался не в той квартире, где находилась погибшая.

По данным экстренных служб региона, обрушение произошло в 03:30 по местному времени (20:30 мск) между четвертым и пятым этажом, обрушилась одна потолочная плита, стена и лестничный пролет. Как уточнили ТАСС в ЕДДС Шкотовского муниципального района, всего в подъезде проживали 19 человек, среди них 15 взрослых, четверо детей. Дом пятиэтажный, 90-квартирный, 6 подъездов. Одна женщина погибла, еще одна девочка получила ушибы мягких тканей, ей госпитализация не потребовалась.

Новонежино - поселок городского типа в Шкотовском районе Приморья. Население поселка превышает 2 тыс. человек.