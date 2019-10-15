Полиция расширила список обвинений напавшему на людей в центре Сиднея мужчине

СИДНЕЙ, 15 октября. /ТАСС/. Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс расширила перечень обвинений мужчине, напавшему на прохожих в центре Сиднея 13 августа. Как сообщила во вторник телерадиокорпорация ABC, 20-летний Мерт Ней теперь обвиняется в убийстве, вооруженном нападении, хранении наркотиков и видеоматериалов о жестоком обращении с детьми.

Как отмечает телерадиокомпания, Ней заслушал обвинения в свой адрес в ходе видеотрансляции из зала суда, но не признал себя виновным. Поскольку полиция все еще не получила доступ к содержимому мобильного телефона обвиняемого и данным его медицинской карты, дальнейшее рассмотрение дела было отложено до 10 декабря.

Австралиец Мерт Ней, вооруженный мачете, напал на прохожих в центре Сиднея 13 августа. В результате 40-летняя женщина была госпитализирована. Свидетели происшествия сумели задержать нападавшего до приезда полиции. Позднее было обнаружено тело 24-летней Микаэлы Данн, которая стала жертвой Нея до его нападения на прохожих.