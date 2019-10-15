В Японии около 130 тыс. квартир и домов остаются без воды после удара тайфуна

ТОКИО, 15 октября. /ТАСС/. Около 130 тыс. квартир и частных домов в 13 префектурах Японии остаются без водоснабжения, прерванного в результате удара мощного тайфуна "Хагибис", который нанес в субботу и ранним утром в воскресенье значительный ущерб центральным и северо-восточным районам страны. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

По его словам, без электроэнергии остаются примерно 34 тыс. квартир и частных домов. "В то же время масштабы ущерба сокращаются, - отметил генсек кабинета, - В спасательных операциях принимают участие в общей сложности более 11 тыс. человек, включая военнослужащих Сил самообороны, пожарных, сотрудников полиции". Используются около 100 вертолетов, более 200 специальных машин откачивают воду из залитых помещений.

В пострадавших районах не работают более 230 школ, закрыты десятки супермаркетов, вышли из строя свыше 120 банкоматов.

По последним данным, погибли 58 человек, 14 числятся пропавшими без вести. Ранения различной тяжести получили около 210 жителей страны. По состоянию на понедельник примерно 30 тыс. японцев не могут вернуться в свои дома и находятся в эвакуационных центрах после удара стихии, вызвавшего наводнения и оползни. Разливы рек и водоемов зафиксированы более чем в 50 местах.

Из-за подтоплений по-прежнему не налажено движение на ряде железнодорожных линий, включая скоростные.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии в субботу и прошел по тихоокеанскому побережью главного острова страны Хонсю, включая зону Большого Токио. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Японии, информации о пострадавших россиянах не поступало.