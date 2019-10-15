МВД проверит причины легкой меры пресечения по делу об избиении до смерти в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 15 октября. /ТАСС/. Полиция проведет служебную проверку, чтобы выяснить причину избрания двум подозреваемым, избившим в Красноярске до смерти человека, меры пресечения, не связанной с ограничением свободы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

По предварительной версии следствия, 15 сентября 24-летний и 29-летний приятели после словесного конфликта, возникшего в ходе телефонного разговора с их 31-летним знакомым, приехали к нему домой и избили его. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение, где он умер. Изначально уголовное дело было возбуждено органами МВД, но в связи со смертью избитого мужчины материалы передали в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Подозреваемых задержали 14 октября.

"Главным управлением МВД России по Красноярскому краю назначена служебная проверка, в результате которой будут установлены причины, послужившие избранию меры пресечения, не связанной с ограничением свободы. Приоритетной позицией главного управления МВД России по Красноярскому краю остается неотвратимость наказания лиц, нарушивших законы Российской Федерации, независимо от должностного и имущественного положения", - говорится в сообщении.

По данным СК, один из задержанных ранее судим за мошенничество и грабеж, а второй - за грабеж и незаконный оборот наркотиков. Версию следствия о причастности задержанных к преступлению подтверждает видео избиения, снятое приятелем подозреваемых. Расследование уголовного дела поставлено председателем СК России на контроль.

Обстоятельства преступления

В эфире телеканала "Россия-24" сообщается, что в избиении, как предполагается, участвовали Сергей Шмелев и Андрей Шилов. В размещенном телеканалом коротком ролике, который, как сообщает "Россия-24", мужчины сняли сами, видны их лица. В сюжете сообщается, что у Шилова есть судимость, его мать - бывший судья, а ныне адвокат, отец - председатель поселкового совета Емельяново (пригород Красноярска). Жертва - Дмитрий Сисигин.

Также "Россией-24" размещено короткое аудиопризнание, якобы сделанное Шиловым в ночь конфликта с Сисигиным. В нем Шилов говорит об избиении и произносит фразу: "Я его убил". Телеканал не исключает, что Шилов говорил о Сисигине.