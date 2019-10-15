Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МВД проверит причины легкой меры пресечения по делу об избиении до смерти в Красноярске

По данным следствия, один из задержанных ранее был судим за мошенничество и грабеж, а второй - за грабеж и незаконный оборот наркотиков

КРАСНОЯРСК, 15 октября. /ТАСС/. Полиция проведет служебную проверку, чтобы выяснить причину избрания двум подозреваемым, избившим в Красноярске до смерти человека, меры пресечения, не связанной с ограничением свободы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

По предварительной версии следствия, 15 сентября 24-летний и 29-летний приятели после словесного конфликта, возникшего в ходе телефонного разговора с их 31-летним знакомым, приехали к нему домой и избили его. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение, где он умер. Изначально уголовное дело было возбуждено органами МВД, но в связи со смертью избитого мужчины материалы передали в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Подозреваемых задержали 14 октября.

"Главным управлением МВД России по Красноярскому краю назначена служебная проверка, в результате которой будут установлены причины, послужившие избранию меры пресечения, не связанной с ограничением свободы. Приоритетной позицией главного управления МВД России по Красноярскому краю остается неотвратимость наказания лиц, нарушивших законы Российской Федерации, независимо от должностного и имущественного положения", - говорится в сообщении.

По данным СК, один из задержанных ранее судим за мошенничество и грабеж, а второй - за грабеж и незаконный оборот наркотиков. Версию следствия о причастности задержанных к преступлению подтверждает видео избиения, снятое приятелем подозреваемых. Расследование уголовного дела поставлено председателем СК России на контроль.

Обстоятельства преступления

В эфире телеканала "Россия-24" сообщается, что в избиении, как предполагается, участвовали Сергей Шмелев и Андрей Шилов. В размещенном телеканалом коротком ролике, который, как сообщает "Россия-24", мужчины сняли сами, видны их лица. В сюжете сообщается, что у Шилова есть судимость, его мать - бывший судья, а ныне адвокат, отец - председатель поселкового совета Емельяново (пригород Красноярска). Жертва - Дмитрий Сисигин.

Также "Россией-24" размещено короткое аудиопризнание, якобы сделанное Шиловым в ночь конфликта с Сисигиным. В нем Шилов говорит об избиении и произносит фразу: "Я его убил". Телеканал не исключает, что Шилов говорил о Сисигине.

Теги
РоссияКрасноярский край
Реклама на ТАСС
В Якутии возбудили уголовное дело после злоупотребления при работе по госконтракту
Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС