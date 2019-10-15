Спасатели извлекли погибшую при обрушении в жилом доме в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 15 октября. /ТАСС/. Спасатели извлекли погибшую при обрушении в жилом доме в поселке Новонежино в Приморье, которое произошло ночью во вторник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

"Женщину [погибшую] извлекли спасатели краевые", - сообщил собеседник и добавил, что "завалов как таковых в доме нет".

Обрушение произошло в 03:30 по местному времени (20:30 мск) между четвертым и пятым этажом, обвалилась одна потолочная плита, стена и лестничный пролет. По разным данным, причиной разрушений мог стать взрыв - боеприпаса или нагревателя для воды.

Дом пятиэтажный, 90-квартирный, 6 подъездов. Одна женщина погибла, еще одна девочка получила ушибы мягких тканей, ей госпитализация не потребовалась. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").