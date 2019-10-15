В Техасе предъявили обвинения экс-полицейскому, застрелившему афроамериканку

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Власти города Форт-Уэрт (штат Техас) задержали в понедельник бывшего сотрудника полиции Аарона Дина по обвинению в убийстве темнокожей женщины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter полицейского управления города.

Убийство Дином афроамериканки Ататианы Джефферсон в субботу привлекло внимание СМИ и правозащитных организаций. Дин уволился из полиции в понедельник, его задержали вскоре после этого.

В субботу сотрудникам полиции сообщили по телефону, что входная дверь в доме Джефферсон открыта. Дин и другой полицейский, имя которого не разглашается, прибыли к дому для проведения проверки. Как видно на опубликованной полицией видеозаписи с нагрудной камеры Дина, он крикнул Джефферсон, находившейся у себя дома, чтобы она подняла руки, а затем выстрелил в нее через окно. Женщина умерла на месте.

В США в последние годы уделяют особое внимание работе правоохранительных органов и случаям проявления чрезмерной жестокости со стороны их сотрудников. В стране произошел целый ряд инцидентов, связанных с убийствами полицейскими безоружных людей. За этим нередко следовали массовые протесты, перераставшие в беспорядки.