Власти Приморья окажут материальную помощь жильцам дома, где произошло обрушение

ВЛАДИВОСТОК, 15 октября. /ТАСС/. Власти Приморского края окажут материальную помощь жильцам дома, в котором произошло обрушение. Об этом сообщил во вторник журналистам губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"На данный момент главная задача - это, конечно, вопросы расселения людей, это, безусловно, выдача денежных средств на приобретение предметов первой необходимости, это по 10 тыс. рублей", - сказал Кожемяко.

По его словам, по предварительным данным, речь идет о помощи 41 человеку. "30 квартир сейчас находится под запретом. В некоторые квартиры сейчас в сопровождении МЧС люди зайдут, чтобы забрать вещи", - отметил глава региона.

В настоящее время в клубе рядом с домом, где произошло обрушение, создан пункт временного размещения (ПВР). "Рассматриваем второй большой пункт временного размещения на 100 человек в [поселке] Смоляниново", - добавил Кожемяко.

В 03:30 по местному времени (20:30 мск) в поселке городского типа Новонежино Шкотовского района произошло обрушение в пятиэтажном доме. Между четвертым и пятым этажом обвалилась одна потолочная плита, стена и лестничный пролет. Одна женщина погибла, еще одна девочка получила ушибы мягких тканей, ей госпитализация не потребовалась, возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). По разным данным, причиной разрушений мог стать взрыв - боеприпаса или неисправного водонагревателя.