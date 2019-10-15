После обрушения в жилом доме в Приморье госпитализированы два человека

ВЛАДИВОСТОК, 15 октября. /ТАСС/. После обрушения в жилом доме в поселке Новонежино в Приморье госпитализированы два человека - ребенок и инвалид, - сообщил журналистам губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Сейчас по решению КЧС [комиссии по чрезвычайным ситуациям] организована вся работа, связанная с оказанием помощи пострадавшим, [пострадавший] ребенок отправлен в больницу, инвалид, который находился [в доме], тоже отправлен в больницу", - сообщил Кожемяко.

По данным экстренных служб региона, обрушение произошло в 03:30 по местному времени (20:30 мск) между четвертым и пятым этажом, обвалилась одна потолочная плита, стена и лестничный пролет. Как уточнили ТАСС в ЕДДС Шкотовского муниципального района, всего в подъезде проживали 19 человек, среди них 15 взрослых, четверо детей. Дом пятиэтажный, 90-квартирный, 6 подъездов. Одна женщина погибла, возбуждено уголовное дело, еще одна девочка получила ушибы мягких тканей, ей госпитализация не потребовалась.

Новонежино - поселок городского типа в Шкотовском районе Приморья. Население поселка превышает 2 тыс. человек.