В Якутии возбудили уголовное дело после злоупотребления при работе по госконтракту

ТАСС, 15 октября. В Якутии возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями после прокурорской проверки соблюдения земельного законодательства, сообщается во вторник на сайте прокуратуры Республики Саха (Якутия).

"Прокуратура Республики Саха (Якутия) провела проверку соблюдения земельного законодательства. Прокуратура республики направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения СО [следственный отдел] по городу Якутску Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства")", - говорится в сообщении.

Как уточняется, во время проверки установлено, что в 2017 году между министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) и Республиканским центром технического учета и технической инвентаризации заключен государственный контракт на выполнение кадастровых работ на 577 земельных участках. Сумма контракта составила около 18,5 млн рублей, которые по результатам подписания акта сдачи-приемки выполненных кадастровых работ, выплачены подрядчику в полном объеме.

"Вместе с тем согласно материалам проверки прокуратуры акт сдачи-приемки выполненных кадастровых работ уполномоченным должностным лицом Министерства имущественных и земельных отношений республики подписан без проверки достоверности представленных результатов кадастровых работ, подрядчиком по государственному контракту не выполнены работы по 67 земельным участкам на общую сумму свыше 1,5 млн рублей", - отмечается в сообщении.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры.